Motoristas de aplicativo protestam em frente a Aleam contra aumento no preço da gasolina

Redação AM POST*

Um grupo de motoristas de aplicativo aproveitou a retomada dos trabalhos da 19ª Legislatura, nesta terça-feira (4), para protestar em frente à Assembleia Legislativa do Estado (Aleam) pedindo redução do preço da gasolina, por meio da diminuição do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

A Sessão Solene foi conduzida pelo presidente da Casa, Josué Neto (PSD) e teve ainda participação do governador Wilson Lima (PSC).

Cerca de duas mil pessoas participaram da manifestação ocorrida na avenida Mário Ypiranga, Zona Centro-Sul da capital, e estacionaram veículos na via causando lentidão no trânsito. Alguns carros foram guinchados por servidores do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans).

Revoltados os motoristas disseram que os preços elevados dos combustíveis prejudicam a população do Amazonas e consequentemente a lucratividade deles. Mesmo sendo uma manifestação pacífica policiais militares fizeram um “paredão” para obstruir a entrada dos manifestantes na ALE-AM.