Movimento Conservador Amazonas convoca apoiadores de Bolsonaro para manifestação no dia 15 de Março

Redação AM POST

O movimento ‘Conservador Conservador Amazonas’ realizaram uma manifestação, em apoio à defesa do governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, no dia 15 de Março em Manaus.

De acordo com um dos organizadores, Rubson Madeira, o manifesto tem o objetivo de lutar contra a “chantagem que o congresso tenta fazer contra o nosso presidente, voltaremos as ruas para mostrar para os nossos congressistas que eles tem que ouvir o povo!”.

Ainda segundo o organizador, no evento também serão abordadas pautas regionais como o caos da saúde e a derrubada do ICMS dos combustíveis.

A divulgação está sendo pelas redes sociais. Os organizadores convocam os apoiadores do presidente para participarem do evento, que será realizado a partir das 14h30 na Ponta Negra, Zona Oeste da capital.