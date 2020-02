MPE vai investigar prefeito de Parintins por negligenciar limpeza de banheiros públicos

Redação AM POST

O prefeito de Parintins, Bi Garcia (PSDB), será investigado pelo Ministério Público do Estado (MPE-AM) após negligenciar a limpeza dos banheiros públicos das praças do município de Parintins (distante 369 km de Manaus), conforme publicação do Diário Oficial do MPE-AM, da última sexta-feira (21).

De acordo com o documento, o objetivo da ação é apurar possível prática de ato de improbidade administrativa do prefeito por não cuidar do patrimônio público, no caso, desprezar a limpeza dos banheiros públicos da Praça Cristo Redentor e Praça dos Bois. A promotora do município, Eliana Amaral, assinou a abertura do Inquérito Civil.

No ano passado, Bi Garcia se envolveu em outra polêmica, após contratar o show da cantora Anitta e outras atrações por mais de R$ 700 mil, para a festa dos Visitantes, que antecede o Festival Folclórico de Parintins. O orçamento do município estimado para 2020 é de R$ 186 milhões.