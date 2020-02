Grávida de nove meses e prestes a dar a luz ao seu primeiro filho, a influencer Sammy Lee apagou todas as fotos de seu Instagram ao lado do marido Pyong Lee. O youtuber e hipnólogo protagonizou cenas constrangedoras no fim de semana ao ficar bêbado em uma festa do Big Brother Brasil 20 e tentar beijar as outras participantes.

Sammy também apagou todas as publicações feitas para exaltar a participação do marido no reality show da Globo. O único post referente ao BBB é sua comemoração pela saída de Petrix, que pode pegar até cinco anos por importunação sexual.

Cristão, Pyong Lee era bastante elogiado nas redes e apontado como um dos favoritos ao prêmio. Ele disse que pediu orientação a Deus antes de entrar no programa, onde promovia cultos e orações. Após o episódio da festa, ele tem sido bastante criticado pelos internautas.

Em contrapartida, Sammy tem recebido apoio de várias mulheres em suas redes sociais. A influencer ganhou mais de 300 mil seguidores em sua conta no Instagram. O perfil do filho do casal, que se chama Jake, conta com quase 300 mil seguidores.