Mulher desparece após aceitar viajar com senhora que conheceu na rodoviária de Manaus

Redação AM POST*

Arabelis José Bonilla Granidillo, 39, desaparecida desde a manhã de 25 de janeiro deste ano. Segundo o companheiro dela, Fredson da Silveira, a mulher conheceu uma senhora, não identificada, em uma rodoviária de Manaus, localizada na zona oeste, pela qual foi convidada a morar na cidade de Manacapuru (distante 68 quilômetros em linha reta da capital). Na ocasião,

Fredson afirma que aconselhou a mulher a não ir, porém, Arabelis decidiu seguir com a senhora desconhecida.

Ainda de acordo com ele, por volta das 7h da data mencionada, ela saiu da casa onde eles moram, na rua Itamaracá, bairro Centro, zona sul, com destino ao município, junto com a desconhecida. Segundo o noticiante, a última vez em que falou com a companheira foi na terça-feira (04/02) e, desde então, ela não estabeleceu mais contato.

Quem poder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops) pelo número (92) 3214-2268. Para falar com o companheiro da desaparecida, ligar para os números: (92) 99481-3491.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.