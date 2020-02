Mulher morre após cair de moto em alta velocidade no bairro Mutirão

Redação AM POST

Uma mulher, ainda não identificada, morreu após cair de uma motocicleta na manhã desta sexta-feira (14) na curva entre a rua Itapuí e Perimetral, no bairro Mutirão, Zona Norte de Manaus.

Testemunhas relataram que a mulher estava na garupa da moto quando o mototaxista em alta velocidade tentou ultrapassar o ônibus da linha 043 mas perdeu o controle, vítima caiu e o condutor da moto fugiu sem prestar socorro.

O motorista do coletivo tentou ajudar a vítima mas ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local. Buscas foram feitas pelas redondezas atrás do mototaxista mas apenas o colete dele foi encontrado.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo e a policia investiga o caso.