Najila ameaça processar Neymar por patrocinar prostituição

Najila Trindade pretende abrir um novo processo contra Neymar. Segundo o programa Fofocalizando, do SBT, a modelo acionará a Justiça francesa contra o atleta, por promover o transporte de mulheres para fins sexuais.

Cosme dos Santos, advogado de Najila, disse que as coisas devem ser diferentes na França. Ele confirmou que abrirá uma ação contra o jogador do Paris Saint-Germain por crime de prostituição.

A defesa da modelo pretende também entrar com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF) para contestar o arquivamento do inquérito sobre o estupro. No ano passado, Najila acusou Neymar de estupro e agressão contra ela, durante um encontro em Paris.

A assessoria do jogador de futebol disse que não recebeu nenhuma notificação sobre o caso.