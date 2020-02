Namorado de Bianca Andrade, apaga fotos que tinha com ela após polêmicas em festa do BBB20

O músico Diogo Melim, integrante do trio Melim, parece que não gostou nem um pouco de uma atitude de sua namorada, Bianca Andrade, no BBB20. No último domingo (9), ele restringiu os comentários em suas fotos e depois apagou as imagens que tinha com Boca Rosa.

Tudo isso aconteceu após a festa Guerra e Paz, no último sábado (8), em que Bianca ficou dançando ao lado de Guilherme e pediu para que o rapaz saísse de perto dela, pois senão ela o beijaria. É bom destacar que a influenciadora estava alcoolizada e o líder, que está tendo um romance com Gabi na casa, pediu para que Andrade não fizesse aquilo.

Quem faz parte do universo de rede social sabe que, quando uma pessoa apaga fotos do seu companheiro, é porque o relacionamento não anda bem e, provavelmente, não existe mais. Na conta de Bianca, sua equipe não mexeu em absolutamente nenhuma das imagens.

Não é possível cravar que os dois terminaram, pois Diogo não se pronunciou sobre o assunto e Bianca não sabe da atitude do namorado. O casal assumiu o relacionamento em outubro do ano passado e sempre fizeram questão de mostrar aos fãs que estavam muito felizes juntos.

Quando as garotas brigaram com Hadson, Felipe e Lucas na semana passada, Bianca ficou ao lado dos garotos no início, sendo criticada pelo público, mas recebendo o apoio do cantor.

“O feminismo não é uma questão de escolha, mas de consciência. Nesse exato momento existe uma mulher sofrendo algum tipo de violência, física ou moral, apenas por ser mulher. E nenhum homem jamais saberá o que é isso, eu inclusive”, afirmou.

“Enquanto seres humanos precisamos ter a sensibilidade de entender a gravidade do machismo e suas consequências. Ele faz inclusive o erro de uma mulher parecer mil vezes pior que o erro de um homem”, acrescentou.

Apesar de ter pintado um clima com Guilherme, Bianca não beijou o brother e conversou com Gabi, explicando cada detalhe do ocorrido. A líder ficou chateada e chorou após escutar a fala da colega de confinamento.

Guilherme conversou com sua companheira e informou que não teve nada com Andrade, pois eles são apenas amigos. Mas Gabi continuou chateada com o episódio.