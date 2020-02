Namorado de Gugu entra na disputa por herança do apresentador equivalente a R$ 800 milhões

Redação AM POST

Thiago Salvatico, apontado como companheiro do apresentador Gugu Liberato, entrou na briga pela herança do falecido de pelo menos R$ 800 milhões e afirma que eles mantiveram relação estável por cerca de oito anos. De acordo com a jornalista Sonia Racy, do jornal O Estado de S. Paulo, Thiago contratou um escritório de advocacia para representá-lo no processo judicial que envolve os bens de Gugu.

Ainda segundo Sonia, o chef é assessorado pelo escritório de advocacia Traldi e Saggiori e Patricia Saggioro Leal sócia do escritório, confirmou o relacionamento de Gugu e Thiago.

– Thiago foi sim companheiro de Gugu – afirmou.

O escritório Nelson Wilians & Advogados Associados, que representa a médica na disputa, enviou comunicado sobre o suposto namorado de Gugu:

“De acordo com o advogado Nelson Wilians, que representa a viúva Rose Miriam, isso não interfere em nada no processo de união estável. Só tem a finalidade de criar tumulto, embaraço e constrangimento.”