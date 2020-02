‘Não misturamos jornalismo e negócios’, diz Globo para o Flamengo

Redação AM POST*

Após o Flamengo publicar uma nota oficial nesta terça-feira (11) se posicionando contra os comentários proferidos pelo apresentador Fausto Silva, o Faustão, em seu programa no último domingo (9), a Rede Globo decidiu se pronunciar por meio de nota oficial enviada ao site LANCE!.

“A ilação sugerida pelo Flamengo não tem cabimento. Chega a ser ofensiva. O marco de um ano desde o trágico acontecimento mais do que justifica a recente cobertura, que vem sendo feita por todos os veículos de imprensa. […] A Globo não mistura jornalismo e negócios”, diz trecho da nota.

O time rubro-negro e emissora já estavam em pé de guerra desde que o Flamengo acionou a empresa na Justiça por conta de detalhes do contrato do Brasileiro.

Confira a nota na íntegra (assinada pela comunicação da Globo):

“A ilação sugerida pelo Flamengo não tem cabimento. Chega a ser ofensiva. O marco de um ano desde o trágico acontecimento mais do que justifica a recente cobertura, que vem sendo feita por todos os veículos de imprensa. Ao longo de todo 2019, a Globo exibiu partidas do Flamengo em todas as competições que o clube disputou, com uma cobertura à altura da excelente campanha esportiva do clube. E nem por isso deixou de registrar cada nova notícia sobre a tragédia do Ninho do Urubu. Sempre com a isenção, a correção e o respeito que um acontecimento tão trágico exige de quem faz bom jornalismo.

Como aconteceu no caso de tantas outras tragédias e acontecimentos marcantes, o incêndio no Ninho do Urubu recebeu atenção total da equipe da Globo – assim como dos demais veículos. No dia 8 de fevereiro de 2019, a Globo alterou sua programação e não exibiu os programas ‘Mais Você’, ‘Bem Estar’ e ‘Encontro com Fátima Bernardes’. Durante os últimos 12 meses, acompanhou todos os desdobramentos do caso, sempre ouvindo as partes envolvidas. Foram inúmeras entrevistas e dezenas de matérias sobre o assunto ao longo do ano, exibidas nos telejornais e programas da Globo. Todas estão disponíveis no Globoplay. A Globo não mistura jornalismo e negócios. Nosso compromisso é com a divulgação isenta das informações do interesse do público”.