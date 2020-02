Olavo de Carvalho agradece orações após internação nos EUA

O filósofo Olavo de Carvalho usou as redes sociais para informar que já teve alta do hospital, onde ficou internado para tratar uma infecção urinária que evoluiu para uma infecção respiratória.

– Alô, tchurma! Obrigadão pelos bons votos e preces, que sem dúvida funcionaram. Já estou em casa, bem recuperado, depois de uma crise respiratória que sobrou da minha cirurgia de dois anos atrás – escreveu.

Olavo também explicou sobre problemas de saúde anteriores que levaram ao quadro atual da internação.

– Naquela ocasião fiquei um mês no hospital, com um corte de meio metro nas costas, removendo um tumor de nascença, que ao completar setenta aninhos de idade decidiu me matar. Agora foram só dois dias, e tudo deu certo, graças Deus. Vocês são uns anjos – desabafou.

Amigos e admiradores do filósofo, como os deputados federais Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli, comemoraram a recuperação de Olavo.