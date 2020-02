Omar promete segurar projetos do Governo Federal na CAE do Senado enquanto decreto sobre o IPI dos concentrados for mantido

Redação AM POST*

O senador, Omar Aziz (PSD), presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) disse que pretender barrar pautas que form de interesse do Governo Federal enquanto for mantido o decreto sobre o IPI dos concentrados assinado pelo presidente Jair Bolsonaro que põe em risco o Polo Industrial da Zona Franca de Manaus (ZFM).

“Aquilo que for do interesse do governo não vai passar. Não há outra forma do governo nos ouvir. Temos tentado várias conversas. Eu como presidente de uma comissão importante do Senado, tenho a obrigação de ficar do lado do meu estado”, afirmou o senador ao blog da jornalista Rosiene Carvalho.

O decreto, com validade de seis meses, aumentou a alíquota do IPI de 4% para 8%. A assinatura gerou desconforto em relação a Zona Franca de Manaus pois é a principal modelo econômico da região. Segundo Omar o Polo de Concentrados responde por 10% do faturamento da ZFM e com essa decisão arriscada põe em questão a decisão que ele pode ter com os outros polos.

“Não é favor não. É obrigação. Diferente de outras pessoas que assumem cargo do Governo Federal aqui e ficam contra o Amazonas”, completou o político.

A CAE é de extrema importância para o ministro da Economia Paulo Guedes, pois todos os assuntos de interesse dele passam pela Comissão.