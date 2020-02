Omar propõe ir a Justiça contra decreto de Bolsonaro sobre IPI dos concentrados

Redação AM POST

O senador e engenheiro civil Omar Aziz (PSD), criticou duramente o decreto assinado pelo Presidente Jair Bolsonaro sobre o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) que põe em risco o Polo Industrial Zona Franca de Manaus (ZFM) e afirma reverter a situação na Justiça.

O Presidente Jair Bolsonaro, assinou um decreto de aumento a alíquota do IPI de 4% para 8%, mas com validade de seis meses. A assinatura gerou desconforto em relação a Zona Franca de Manaus pois é a principal modelo econômico da região.

Segundo Omar o Polo de Concentrados responde por 10% do faturamento da ZFM e com essa decisão arriscada põe em questão a decisão que ele pode ter com os outros polos.

Em conversa com o Governador Wilson Lima, Aziz afirmou que uma maneira de tentar reverter o decreto, é indo a Justiça para frear a iniciativa de Bolsonaro.

Para o senador, portanto, esse decreto é sinalização clara do governo federal em relação à reforma tributária. “Não tenha dúvida disso. Se estão fazendo isso aí com a ZFM por decreto, imagine o que não farão com uma reforma”.