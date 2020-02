PAC tem portão arrombado por criminosos que tentaram roubar uma agência bancária dentro do órgão

Redação AM POST

O Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), foi alvo de criminosos que tentaram roubar uma agência bancária situada dentro órgão na manhã desta terça-feira (18), na rua Desembargador João Machado, bairro Alvorada, zona Centro-Oeste de Manaus.

O gerente do banco, relatou aos policiais que ao chegar no local, viu o portão do PAC arrombado e acionou os PMs.

Ao verificar a denúncia, os policiais informaram que os criminosos tentaram entrar no local por uma casa abandonada ao lado do PAC e tentaram quebrar a parede mas não conseguiram devido a uma subestação de energia estar instalada no outro lado.

Os criminosos desistiram e foram embora sem levar nada.