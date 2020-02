Pai de santo é denunciado por abuso sexual de adolescente

O pai de santo Wilson Rodrigo Braga de Araújo, conhecido como Wil, Exu Capitão Veludo, Exu Veludo e Exu Padilha, foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). Ele responde por aborto e violência sexual mediante fraude.

A vítima era frequentadora da Tenda Espírita Caboclo Carlos Légua, de Águas Lindas, em Goiás. A Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Ceilândia disse que, entre janeiro de 2017 e novembro de 2019, o líder religioso manteve relações sexuais com a vítima em um motel e em sua residência.

Wilson dizia estar incorporado pelo Exu Capitão Veludo e que os dois deveriam praticar sexo para que a entidade protegesse a vítima de estupro. A mulher, que não teve sua identidade revelada, era adolescente na época.

Em setembro de 2019, a vítima descobriu que estava grávida e, se dizendo novamente incorporado, o pai de santo ofereceu duas opções: ter a criança, o que acarretaria que a vítima fosse expulsa de casa e o pai de santo do centro espírita, ou abortar.

A vítima optou pela segunda opção e ingeriu diversas substâncias entregues por Wilson. A jovem teve um intenso sangramento vaginal que resultou na expulsão do feto.

Além da adolescente, ele é acusado de abusar sexualmente de três mulheres no Distrito Federal. Os abusos ocorreram há quatro anos. A chefe da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), a delegada Sandra Melo, disse que o pai de santo envolvia as vítimas e as levava para sua residência com o argumento de haver imagens religiosas no local que elas precisavam ter contato.