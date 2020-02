Pastor é flagrado furtando R$ 2,9 mil de dízimo da Igreja Universal

Redação AM POST*

Um pastor evangélico da Igreja Universal do Reino de Deus foi flagrado furtando R$ 2,9 mil do dízimo de fiéis em São José do Rio Preto (SP). As informações foram divulgadas pelo portal UOL.

De acordo boletim de ocorrência, o responsável pelo departamento financeiro da igreja percebeu que parte do dinheiro havia sumido e confirmou o flagrante com imagens de câmeras de segurança. Ao ser confrontado ele confessou o crime e disse que aquela não era a primeira vez que praticava o delito.

Segundo reportagem, o religioso devolveu o dinheiro e não foi preso em flagrante porque o boletim não foi feito logo após o crime. A Igreja Universal do Reino de Deus que o pastor foi desligado do quadro de líderes.