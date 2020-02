Patriota confirma pré-candidatura de Felipe Souza a prefeito de Manaus

Redação AM POST

O deputado estadual Felipe Souza (Patriota) está confirmado pré-candidato do partido Patriota a prefeito de Manaus nas eleições de outubro de 2020. A confirmação se deu em encontro realizado pelo partido nesta sexta-feira (7), no Versalles Eventos na Ponta Negra, zona oeste de Manaus com mais de 2 mil pessoas prestigiando , entre filiados , pré-candidato a vereador por Manaus e interior e convidados.

O evento foi prestigiado inclusive pelo superintendente da Suframa, Alfredo Menezes, e por vereadores de Manaus, incluindo o presidente da Câmara Municipal, Joelson Silva e o Ver Marcel Alexandre da Restauração.

O partido lançou também os núcleos Patriota Mulher que visa fomentar a participação feminina na política, o Patriota Jovem e o Patriota Cristão.

A reafirmação da candidatura de Felipe Souza à Prefeitura de Manaus foi anunciada pelo Presidente Nacional de Patriota Adilson Barroso durante a plenária organizada pelo Diretório Estadual do Partido na qual o deputado é presidente, que também iniciou um amplo debate interno para definir candidaturas do partido à Câmara Municipal de Manaus e dos municípios do Amazonas.

Felipe Souza é Deputado Estadual, empresário, engenheiro civil, presidente estadual do Partido Patriota, Ouvidor da ALEAM, Presidente da Comissão de Turismo e Fomento da ALEAM, ex-Deputado Federal (assumiu como suplente) , ex-vereador de Manaus, assumiu a 1ª vice presidência da Câmara Municipal, foi diretor do Plano de Mobilidade Urbana e vice presidente do Plano Diretor da Cidade de Manaus, já assumiu interinamente a Prefeitura em três oportunidades, atuante na política amazonense há mais de 30 anos e um visionário. Seu nome como pré-candidato ao cargo majoritário da Prefeitura de Manaus traz um sopro de renovo com ventos de mudança que tanto a cidade precisa. Sua experiência política, empresarial e como Engenheiro Civil preenchem os requisitos necessários do modelo ideal de administrador que estará à frente dos desafios que hoje se apresentam. Felipe Souza acredita que seu nome na chapa principal à frente do Partido Patriotas, somará à vontade da população que anseia por um político experiente e com legado de honestidade e caráter em sua trajetória.