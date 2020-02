Pedido de impeachment contra Wilson Lima é rejeitado na Aleam

Redação AM POST*

A mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado (ALE-AM) rejeitou nesta quarta-feira (5) pedido de impeachment contra o governador Wilson Lima (PSC) e seu vice, Carlos Almeida (PRTB) protocolado pelos deputados Wilker Barreto (Podemos) e Dermilson Chagas (PP) em dezembro de 2019. Arquivamento foi publicado no Diário Oficial Legislativo.

No pedido consta que existe “grave crise da saúde pública no Estado” e , segundo eles, há “omissão do Governo em propor soluções para as problemáticas como a falta de medicamentos e insumos nas unidades hospitalares, ausência de equipamentos para exames e atraso de quase seis meses de salários para os profissionais terceirizados da saúde”.

Falta de fundamentação com relação aos elementos subjetivos da conduta; ausência de descrição precisa e clara dos fatos e não individualização das condutas dos denunciados, são alguns das justificativas descritas para o arquivamento do pedido.