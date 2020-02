Péricles rebate defensores de Lula: “É comprovadamente corrupto”

Redação AM POST*

O deputado estadual Delegado Péricles foi à Tribuna, na manhã desta quinta-feira (18), para criticar qualquer ‘histeria’ provocada em apoiadores do ex-presidiário e ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após terem conhecimento de Projeto de Lei (PL) que pede a revogação do título de cidadão amazonense de Lula. “Não se trata de achismo. O Lula é um condenado em segunda instância. É comprovadamente corrupto. É uma questão de posicionamento. Somos representante do povo, que não aguenta mais tanta corrupção, má gestão, pouco caso do poder público. Temos que ser radicais com qualquer nome ligado à corrupção”, disse.

O deputado Sinésio Campos (PT) repudiou nesta terça-feira (18), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Péricles pelo PL e o acusou de espalhar fake news em postagem nas redes sociais, onde supostamente estaria afirmando que o título de cidadão do Amazonas concedido ao ex-presidente Lula já foi cancelado.

“Urge, no presente projeto de lei que visa revogação da honraria instituída ao ex-presidente Lula aprovada nesta casa, devemos repudiar permanentemente essa tentativa de inaceitável retrocesso democrático e civilizatório, entendendo que a defesa intransigente da democracia e à Constituição”, disse o petista.

De acordo com Péricles, o título foi concedido em período que estourava no país o escândalo do Mensalão e, após duas condenações, o reconhecimento tornou-se uma afronta à uma população que tanto almeja o fim do reconhecimento a corruptos. “Ele não merece esse título, não é digno. E digo mais: podem fazer as críticas ao presidente Bolsonaro, a mim, mas não podem me chamar de corrupto. O Lula é um corrupto condenado, responsável por lavagem de dinheiro e por acabar com nosso país”, continuou.

Sobre ser comparado ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, durante sessão plenária desta terça-feira, pelo deputado Sinésio Campos (PT), Péricles disse que só pode agradecer tal referência. “Eu agradeço imensamente por me comparar ao ministro Sérgio Moro. Coisa que eu não poderia fazer ao deputado porque se não, o estaria ofendendo.”, afirmou.