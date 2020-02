Pescadores estão sendo enganados com recadastramento ilegal em Itacoatiara, denuncia deputado

O deputado Dermilson Chagas (sem partido), denunciou na tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o recadastramento ilegal de carteiras de pescadores no município de Itacoatiara. O parlamentar afirma que encaminhará a denúncia para polícia federal investigar as supostas ações ilegais.

De acordo com Dermilson, existem pessoas em Itacoatiara oferecendo o serviço de recadastramento sem o respaldo legal para os pescadores, afirmando que após procedimento, conseguirão receber o benefício do Seguro-defeso. “Umas das grandes queixas do segmento são as fraudes e isso facilita a fraude, principalmente quando a gente percebe que essas pessoas que adentram na casa do pescador, para pedir dinheiro desse beneficiário que muita das vezes não sabe para o que é”, disse Dermilson.

O parlamentar afirma que encaminhará a denúncia para polícia federal investigar. “Irei fazer a minha parte para que a polícia tome a devidas providências de algo que vem de forma avassaladora e que precisa ser contido com urgência”, ponderou.