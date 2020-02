Pesquisa mostra Mourão como nome forte para o Senado no Amazonas em 2022

Redação AM POST*

O vice-presidente da República e coordenador do Conselho da Amazônia, general Hamilton Mourão (PRTB) aparece em primeiro lugar nas intenções de votos para o Senado pelo Amazonas em pesquisa interna do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB).

O nome do vice-presidente da República foi defendido pelo Presidente do Partido, Fred Melo, para ser candidato ao senado, pelo Amazonas nas eleições de 2022 e o assunto foi discutido no último dia 17, quando Mourão esteve em Manaus.

Para Fred Melo, o nome de Mourão serviria para engrandecer o Amazonas e ganharia fácil o próximo pleito para o cargo de senador. O vice-presidente já trabalhou no Estado como militar.