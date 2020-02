Petrix deve deixar o BBB20 após ser intimado pela Polícia Civil

Por Metrópoles

Após uma série de acusações de assédio pelo seu comportamento no BBB20, Petrix Barbosa finalmente deixará o programa. Segundo o site Hugo Gloss, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá enviou um comunicado confirmando a ação.

A Polícia Civil entregou ao departamento jurídico da TV Globo, na tarde desta segunda-feira (03/02/2020), uma intimação para ouvir o ginasta.

Petrix precisa sair da casa até sexta-feira (07/02/2020), quando prestará seu depoimento no caso de assédio às participantes. A polícia disse que se ele for removido pelo público no paredão de amanhã (04/02/2020), ele poderá ser ouvido após a eliminação.

A delegada Juliana Emerique declarou: “Nenhum assédio será tolerado”. O inquérito foi aberto na sexta-feira (31/01/2020) para apurar as denúncias “diante dos fatos veiculados pela mídia”.