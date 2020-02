Petrix é eliminado do Big Brother Brasil com grande rejeição

Redação AM POST*

A segunda semana de Big Brother Brasil rendeu um paredão com quatro brothers, mas a decisão não foi das mais difíceis para o público que eliminou com mais de 80% o ginasta Petrix Barbosa.

Após frases polêmicas, o brother ganhou rejeição entre os outros participantes do reality também. O grupo das mulheres se uniu na noite deste domingo para questionar os homens sobre combinações de voto e posturas de jogar umas contra as outras. Petrix foi apontado como um dos líderes dessa “revolta” contra as sisters.

As atitudes do ginasta dentro da casa foram alvo de ataques nas redes sociais.

Assédio

Na primeira festa do programa, na noite do dia 24 de janeiro, Petrix segurou e balançou os seios da influenciadora digital Boca Rosa (Bianca Andrade). O momento aconteceu enquanto os dois dançavam juntos e ela parecia estar alcoolizada. Os poucos segundos foram suficientes para que internautas questionassem a ação de Petrix e levantassem as hashtags “Petrix Expulso” e “Fora Petrix”, afirmando que ele tocou nos seios da influenciadora sem um prévio consentimento.

Já durante a festa que aconteceu na madrugada da quinta-feira (30), Petrix se aproximou de Flayslane quando eles estavam conversando na sala. Ele estava em pé, e ela sentada no chão. O atleta, então, começou a rebolar na cabeça da participante com uma expressão que sugeria tesão.

As duas situações levaram à abertura de um inquérito da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá (RJ), que intimou o brother nesta segunda-feira a depor presencialmente.