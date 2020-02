Polícia Civil deflagra operação ‘Pronta Resposta’ para combater a criminalidade em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas deflagrou, na noite de terça-feira (11/02), a operação “Pronta Resposta”, em todas as zonas da capital, com o objetivo de proporcionar mais segurança à sociedade, coibir práticas criminosas e reforçar os trabalhos ostensivos nas ruas de Manaus. Áreas com elevada incidência de crimes, consideradas “vermelhas”, foram alvo de incursões e fiscalizações pelos policiais civis.

Os trabalhos foram coordenados pelo delegado-geral da Polícia Civil, Lázaro Ramos; delegado-geral adjunto, Orlando Amaral; pelo chefe de gabinete da instituição, delegado Geraldo Eloi, e também pelo diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), delegado George Gomes.

Ao todo, 125 policiais civis, entre delegados, escrivães e investigadores, participaram da operação, que percorreu ruas e becos de bairros situados nas seis zonas da capital. Durante da ação, os policiais fizeram incursões, abordagens e revistas em pedestres. Veículos automotores e estabelecimentos comerciais também foram alvo de fiscalizações pelos policiais que estavam nas ruas.

O delegado-geral explicou que a missão é garantir a sensação de segurança para sociedade, inibindo todo tipo de ação suspeita e, assim, diminuir a criminalidade na cidade.

“Estamos na ruas com intuito de transmitir tranquilidade e segurança que a população merece. Estamos para combater qualquer tipo de reação de infratores que queiram ameaçar a população de bem. A operação ocorreu em todas as zonas da capital, com a presença de policias lotados nos 30 Distritos Integrados de Polícia (DIPs) da capital, além das seis Seccionais, Especializadas e integrantes do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera)”, pontuou Lázaro Ramos.

Flagrantes – Ao longo dos trabalhos, dois indivíduos, identificados como José Leudo Lima dos Santos e David Eduardo Silva da Silva, foram presos em pontos distintos da zona sul da capital, por envolvimento com o tráfico de drogas. Com os dois infratores foram encontradas porções de maconha, trouxinhas de cocaína em pó e oxi, além de uma quantia em dinheiro proveniente da venda ilícita de entorpecentes. Os dois indivíduos foram conduzidos para o 1º DIP para os procedimentos cabíveis.

Em outro ponto da cidade, durante abordagem a pedestre, policiais civis prenderam em flagrante Manoel Junior Almeida de Souza, 25, por tráfico de drogas. Com o infrator foram encontradas 87 trouxinhas de maconha e 31 trouxinhas de oxi. O infrator foi conduzido ao prédio do 12º DIP, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.