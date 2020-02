Polícia prende suspeito de matar e roubar idoso com quem tinha relacionamento homoafetivo

Redação AM POST*

O jovem Enderson Moreira de Souza, 26, foi preso na manhã desta quarta-feira (19/02) pelo latrocínio do idoso, Orlandi Navegantes, que tinha 63 anos. O crime ocorreu no dia 7 de fevereiro deste ano, na rua Antônio Bulbol, bairro Morro da Liberdade, na zona sul de Manaus. A vítima foi encontrada com as mãos e pés amarrados dentro da própria casa, localizada no beco São Miguel. Conforme informações da polícia os dois tinham um relacionamento homoafetivo.

O infrator foi detido após comparecer na sede da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações – Derfd, para prestar esclarecimentos em torno do caso. A ação policial foi coordenada pelos delegados Aldeney Goes e Paulo Martins, titulares, respectivamente, da Derfd e Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Conforme o delegado Aldeney, as investigações em torno do caso tiveram início quando a equipe da DEHS, após ser acionada, se deslocou à residência do idoso, onde o corpo do mesmo foi encontrado amarrado, com sinais de asfixia.

“Durante as investigações, os policiais civis da DEHS tomaram conhecimento que Enderson teria confessado, a pessoas próximas, a autoria do delito. Além do mais, pertences roubados da casa do idoso estavam guardados na residência do infrator. Diante disso, a equipe da DEHS decidiu ingressar com o mandado de prisão contra ele, que foi expedido terça-feira (18/02), pela juíza Sabrina Cumba Ferreira, no Plantão Criminal”, explicou o delegado Goes.

Ainda segundo o titular da Derfd, o infrator compareceu à sede da especializada apenas para prestar depoimento, pois não tinha conhecimento da existência do mandado de prisão, e acreditava que seria liberado. Entretanto, após prestar esclarecimentos, Enderson recebeu voz de prisão.

“No início nós tínhamos dúvidas sobre ter sido homicídio ou latrocínio, devido terem levado diversos pertences da vítima e passamos a investigar. Esse procedimento foi encaminhado para a DERFD. Com o andamento das investigações, recebemos as informações que o autor poderia ser alguém conhecido da vítima. Então conseguimos chegar ao Ederson. Ele tinha um relacionamento homoafetivo com Orlandi ”, explicou o o delegado Paulo Martins, titular da DEHS.

Procedimentos

O indivíduo foi indiciado por latrocínio. Após os trâmites na Derfd, ele será levado para a audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona sul da capital.