Polícia registra queda de 6,2% nos casos de roubos em Manaus

Redação AM POST

Pela primeira vez em cinco anos, o crime de roubo registrou queda em Manaus, conforme indicadores da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A redução no número de casos foi de 6,2%. O resultado é reflexo da nova política de segurança, comandada pelo titular da SSP, coronel Louismar Bonates.

Entre as medidas determinadas para enfrentamento desse tipo de crime, está a adoção de estratégias de policiamento com base na mancha criminal, ou seja, nas regiões com maior incidência de casos a polícia é convocada a intervir de maneira célere para inibir e prender suspeitos.

De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), da Polícia Civil do Amazonas, a união entre a Polícia Militar e a Polícia Civil e a troca de informações também impactaram na redução do indicador criminal.

“Com essa troca de informações, nós conseguimos chegar aos alvos. Determinada pessoa, que é investigada por determinado crime em alguma área da cidade, também pode participar desse mesmo crime em outra região. Isso nos faz chegar até os autores”, disse.

Na DERFD, 220 inquéritos foram concluídos com a apresentação dos autores à Justiça. Aldeney ressalta que, em muitos casos, há diversos autores envolvidos em uma mesma ocorrência. “Os 220 inquéritos não representam o número de pessoas que foram investigadas e presas. É claro que o número é bem maior do que isso, porque o inquérito, às vezes, pode investigar duas, três, cinco, dez pessoas, levando-as a responder pelo crime que cometeram”, enfatizou.

Na parte do policiamento ostensivo, a Polícia Militar desencadeou diversas operações focadas no comércio e em áreas como o transporte coletivo. Com a Operação Catraca, por exemplo, foi possível reduzir substancialmente o número de casos de roubos a ônibus.

A população pode auxiliar as forças de segurança a combater esses crimes por meio de denúncias anônimas. Pelo telefone 181, é possível repassar a polícia informações sobre suspeitos e locais de ações criminosas, auxiliando a polícia a combater os crimes e prender os envolvidos. O 181 funciona 24 horas por dia, e a ligação é gratuita.