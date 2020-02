População queima carro de assediador de mulheres no Pará

G1

Moradores de Terra Alta, no nordeste do Pará, atearam fogo em um veículo que tinha sido apreendido no município neste sábado (1º). O carro pertence a um suspeito de crime sexual, segundo a Polícia. A confusão ocorreu na delegacia da cidade.

O homem de 29 anos dirigia pelo centro da cidade, quando se debruçou na janela do carro e passou a mão no corpo de duas mulheres que caminhavam na rua. Uma delas é conselheira tutelar do município. Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia.

A Polícia tenta identificar quem são as pessoas que atearam fogo no veículo. Já o preso deve responder por crime de importunação sexual. Se condenado, pode ter pena de um a cinco anos de prisão. O homem foi levado para o presídio de Castanhal, por questão de segurança, e deve passar por audiência de custódia.