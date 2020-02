Populares acionam viatura e dupla é presa após assalto no Mutirão

Policiais militares da Força Tática detiveram,

Dois homens de 32 e 33 anos, suspeitos de roubo, foram presos na noite da quinta-feira (20/02), na rua Circular 2, bairro Amazonino Mendes (Mutirão), zona norte da capital amazonense. Com eles foram apreendidos três celulares, dois capacetes vermelhos, uma carteira porta-cédula, uma faca e a quantia de R$ 161 em espécie, além de uma moto Honda NXR Bros 150, de placa OAM-8906.

A ocorrência se deu por volta das 23h30 da quinta-feira, quando, durante patrulhamento pelo Mutirão, a guarnição da Força Tática foi acionada por populares, informando que dois indivíduos numa motocicleta haviam acabado de efetuar um roubo. A equipe desceu a via e avistou os suspeitos, iniciando acompanhamento, até que, na fuga, o motorista da moto freou bruscamente, vindo a colidir com a viatura.

Durante revista pessoal aos suspeitos, foram encontrados com o passageiro os produtos provenientes do roubo. Logo após, as vítimas chegaram ao local e reconheceram os suspeitos apontados pelo roubo.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos que, em seguida, foram conduzidos e apresentados no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), com algumas escoriações provenientes da queda, junto com o material e a motocicleta.