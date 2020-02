Populares matam homem em linchamento após assalto a ônibus na Avenida Max Teixeira

Redação AM POST

Um homem, identificado como Jozimar Lucas dos Santos, de 26 anos, foi morto por passageiros de ônibus da linha 307, após assalto ocorrido, por volta das 6h, na avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Testemunhas relataram que quatro homens armados com faca e revólveres, invadiram o coletivo, renderam o motorista e ordenaram que os passageiros entregassem os pertences. Na ação, as vítimas reagiram e travaram luta com os bandidos que ainda conseguiram fugir mas Jozimar ficou para trás e foi linchado até a morte.

O rapaz foi espancado, esfaqueado no pescoço e atingido com uma pedrada na cabeça. Após a chegada da polícia, foi constatado que ele já tinha passagem por roubo marjorado.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo e a polícia investiga o caso.