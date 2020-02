Prefeito Arthur Neto lamenta morte de jornalista: ‘profissional e pessoa amiga’

Redação AM POST

Um homem, identificado como Cristiano Pereira Góis, morreu após se jogar do 3ª andar do Centro Educacional Adalberto Valle na tarde desta terça-feira (18), no Conjunto Morada do Sol, avenida Via Láctea, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo informações da Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas (DPTC) que esteve no local, o caso se tratou de um suicídio. Ele havia ido deixar a filha na escola e sem informações claras, ele se jogou do terceiro andar.

Sua morte foi lamentada por amigos, familiares e o prefeito Arthur Neto prestou suas condolências ao profissional em nota:

Leia na íntegra:

NOTA DE PESAR – Cristiano Pereira Góes



O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, e a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro lamentam a morte do jornalista Cristiano Pereira Góes, ocorrida nesta terça-feira, 18/2.



“O que iremos guardar é a alegria e o sorriso pacato do companheiro Cristiano. Do seu comprometimento profissional e da pessoa amiga que foi. Nos solidarizamos com sua família e amigos nesse momento de profunda tristeza”, disse o prefeito de Manaus, que irá decretar luto oficial na capital.



Com mais de 20 anos de profissão, Cristiano Góes atuou em diversos veículos de comunicação televisiva, entre eles as TVs Cultura, Band e Amazonas, nos quais foi repórter, apresentador e produtor executivo, dedicando-se, atualmente, em assessoria empresarial e outros projetos individuais.



“O Cristiano era uma pessoa muito querida pela nossa equipe, sempre pacato e sorridente. Em nome de todos os colegas da Prefeitura de Manaus, desejo muita fé para sua esposa, filha e demais familiares”, comentou a primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Ribeiro.