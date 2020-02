Prefeito Arthur Neto passa por cirurgia no Hospital Adventista de Manaus

Ontem, operei o joelho mais uma vez. Está é a minha quarta cirurgia. Desta vez, para que pudéssemos encontrar uma solução definitiva, foi feita a cirurgia de prótese total no joelho direito. Estou bem, me recuperando e em menos de 24 horas já estou andando e fazendo fisioterapia. Sigo internado e recebendo o carinho da minha esposa, Elisabeth Valeiko Ribeiro, da minha filha Carol e de toda a equipe médica do hospital Adventista de Manaus. Agradeço a dedicação e profissionalismo do doutor Marcos George, da minha fisioterapeuta, Régia Oliveira. Logo estarei de volta à labuta!

Gepostet von Arthur Virgílio Neto am Samstag, 1. Februar 2020