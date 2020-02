Prefeito de Nhamundá é denunciado por agredir adolescente

A família do menor P.E.P, de 17 anos, registrou boletim de ocorrência (B.O.) contra o prefeito de Nhamundá, Nenê Machado (Pros), por agressão.

O jovem acusa o prefeito de ter lhe dado um empurrão e um tapa no rosto no último sábado, dia 1º, durante a festa de 64 anos do município, localizado a 382 km de Manaus.

Na versão contada à Polícia Civil e ao site AM Em Pauta, a mãe do garoto, Leidiana Magalhães, disse que o filho foi cumprimentar um amigo que estava no evento e apenas “triscou na primeira-dama” da cidade, que passava naquele momento ao lado do prefeito.

Leidiana relata que, ao ver a cena, Nenê teve uma reação exagerada: empurrou o garoto e deu um tapa em seu rosto.

Outro lado

O BNC ligou e enviou mensagens ao prefeito Nenê Machado para ouvir sua versão sobre o caso. Mas até a publicação desta matéria, não houve retorno do número final 2489.

Ao site AM Em Pauta, do jornalista Márcio Costa, o prefeito justificou a agressão: “dei só um tapa pra ele aprender a respeitar a mulher dos outros. Pode publicar”, reforçou, afirmando que o jovem tentou agarrar sua mulher à força.

A mãe do menor disse que tomará as medias necessárias para que o caso não fique impune.