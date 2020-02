Prefeitura de Japurá vai gastar R$175 mil na contratação de shows sem licitação

Redação AM POST*

No aniversário de 65 anos de Japurá (distante 744 quilômetros de Manaus), programado para final do mês de marco, a prefeitura do município vai desembolsar R$175 mil para contratar os artistas Davi Sacer e Joelma, conforme publicação do Diário Oficial da Associação Amazonense de Municípios – AAM, desta quinta-feira (20).

De acordo com o diário oficial a prefeitura vai pagar R$55 mil por 90 minutos do show do cantor gospel e R$120 mil por duas horas de apresentação de Joelma. As despesas serão pagas pela Secretaria Municipal de Cultura e Desporto.

Segundo extrato de contrato ambas as apresentação estão sendo fechadas na modalidade de inexibilidade de licitação, que é uma contratação direta na Administração Pública.

Veja documentos: