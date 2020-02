Prefeitura fecha parceria com aplicativo que ajuda consumidores com preço de combustíveis

Redação AM POST

Na tarde desta quinta-feira, 13/2, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Defesa do Cidadão e Ouvidoria – Procon Manaus (Semdec) oficializou parceria com a startup HeyGas, aplicativo que ajuda motoristas e consumidores com informações em tempo real, sobre valores dos combustíveis nos postos de toda a capital amazonense.

A plataforma, disponível no momento somente para smartphones em Android, é a primeira do seguimento em todo o País e tem como objetivo facilitar a vida dos usuários que buscam por melhores ofertas ao abastecer seu veículo oferecendo ainda outras informações relevantes aos motoristas.

A ação ocorreu no laboratório do Sebraelab, no centro da cidade, e contou com a presença de representantes do Procon Amazonas, do Ministério Público e da Comissão do Direito do Consumidor da Ordem do Advogados do Brasil Seccional Amazonas (OAB/AM).

De acordo com o secretário da Semdec, Rodrigo Guedes, esta parceria é um marco para a gestão da prefeitura. “O prefeito Arthur Virgílio Neto tem trabalhado muito na questão da inovação e este aplicativo é mais um exemplo da eficácia desta gestão. Estamos em processo de contratação da plataforma pela Semdec para que essa iniciativa seja fomentada e melhorada em prol dos consumidores manauaras”, declarou Guedes.

Segundo o fundador da HeyGas, Leo David Cunha, a ideia da startup surgiu durante um evento que ocorreu, inclusive no Sebraelab há alguns anos. “Verificamos a viabilidade e criamos um sistema automático para aprimorar e agilizar a busca do usuário. Queremos informar e dar oportunidade para que os usuários possam também fazer comentários sobre o posto, além das informações em tempo real. Nossa ideia é expandir para todo o Brasil”, informou Cunha.

O lançamento do aplicativo foi acompanhado de um painel que abordou a temática do “Preço dos combustíveis e acesso à informação para o consumidor” e contou com a participação do secretário da Semdec, Rodrigo Guedes; o diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Fraxe; o vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor e Ouvidoria, Flávio Terceiro; a promotora de Justiça, Sheyla Andrade e o CEO da startup HeyGas, Léo David Cunha.

HeyGas

A Hey Gas é um aplicativo mobile gratuito na plataforma Android que tem como objetivo ajudar motoristas e consumidores a encontrarem postos de combustíveis mais próximos e com os melhores preços, promovendo economia ao abastecer o seu veículo. A plataforma utiliza da georreferência do usuário para informar qual posto está com preço mais acessível, além das avaliações de outros consumidores.

O aplicativo mostra um mapa com os postos mais próximos, com os preços mais baixos e mais altos, e com data e hora da atualização. Assim é possível saber, em tempo real, quais postos de combustíveis praticam os menores preços.