Pyong Lee se emociona ao ver o filho pela primeira vez no BBB20

Folhapress

Pyong viu neste sábado (22), pela primeira vez, imagens de Jack, seu primeiro filho, que nasceu no último dia 16. Confinado na casa do Big Brother Brasil 20 há mais de um mês, o hipnólogo pôde ver um vídeo enviado por sua família durante o almoço especial, que ganhou por ter vencido, com o apoio dos outros brothers, a Prova do Anjo.

– Está tudo certo por aqui, obrigada por deixar tudo pronto para mim. Assisto todos os dias os vídeos que você deixou para mim, Jake ama sua voz – disse Sammy, a mulher de youtuber. Pyong chorou com a mensagem.

No pay paer view, não foi mostrada a imagem do bebê, já que a câmera ficou apenas no hipnólogo.

– Que lindo (…) Ele [Jack] é a sua cara – disse Ivy, que foi convidada por Pyong para o almoço ao lado de Daniel.