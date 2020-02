Restaurante flutuante é multado após ser flagrado despejando resíduos do banheiro diretamente no rio

Redação AM POST*

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) multou e embargou flutuantes localizados no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. Em um deles foram encontrados animais enjaulados.

Um dos restaurantes flutuantes, localizado próximo à Praia Dourada, foi flagrado funcionando sem licença ambiental do órgão. Além disso, a equipe técnica constatou que o empreendimento fazia despejos de resíduos do banheiro diretamente no rio. O proprietário foi multado em R$ 10 mil e está proibido de realizar suas atividades.

De acordo com o gerente de Fiscalização, Hermógenes Rabelo, o licenciamento pode evitar muitos danos ao meio ambiente e às pessoas. “A regularidade desses empreendimentos precisam acontecer, pois eles fazem uso de recursos hídricos. Além de fazerem despejos de resíduos de banheiros, óleos de cozinhas, também podem acontecer acidentes com os banhistas e até incêndio, caso a estrutura do flutuante não esteja de acordo”, informou.

Hermógenes explicou também que outro flutuante, localizado no igarapé do Tarumã-Açu, aparentemente desativado, possuía seis gatos da raça “Persa” em condições precárias e confinados em gaiolas. O responsável foi multado e notificado para apresentar ao Ipaam um novo local adequado para os animais.

O gerente informou que as fiscalizações irão ocorrer de forma contínua nos próximos meses, juntamente com o Batalhão de Policiamento Ambiental.

A ação que ocorreu na última quinta-feira (13/02), e contou com a parceria do Batalhão de Policiamento Ambiental, faz parte da operação de fiscalização de diversos empreendimentos flutuantes solicitado pelo Ministério Público Estadual (MPE-AM). Os responsáveis têm até 20 dias para apresentar suas defesas junto ao órgão ambiental.