Resultado do concurso do TJAM deve ser divulgado no dia 5 de março

Redação AM POST*

A Comissão do Concurso Público para Servidores do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) informou que o próximo dia 5 de março é a data provável para a divulgação do resultado final do certame, que visa ao provimento de 160 vagas e à formação de cadastro de reserva. A informação consta na edição desta quarta-feira (19) do Diário da Justiça Eletrônico (DJE).

O mesmo resultado será publicado, também, no portal do Cespe na internet: www.cespe.org.br.

Na mesma publicação, a Comissão informou o prazo para que quatro candidatos, preliminarmente aprovados para o cargo de Assistente Judiciário/Capital, apresentem documentações necessárias ao procedimento de desempate de notas.

Os quatro candidatos em questão disporão das 9h do dia 20 de fevereiro às 18h do dia 21 de fevereiro, no horário de Brasília, para enviar, via internet, as imagens dos documentos citados nos subitens 3.2 e 3.3 do edital do concurso.

Após o envio destas imagens documentais, o resultado provisório na análise da documentação referente ao desempate de notas deve ser divulgado na data provável de 27 de fevereiro.

Conforme publicação desta quarta-feira (19) no DJE “o edital: de resultado final no desempate de notas; de resultado final no procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros; e de resultado final no concurso público será publicado no Diário da Justiça Eletrônico (…) na data provável de 5 de março de 2020”.