Sai resultado preliminar de concurso para servidores da Defensoria Pública do Amazonas

O resultado preliminar do 2º concurso público para provimento de cargos do quadro de servidores auxiliares da Defensoria Pública do Estado (DPE-AM) já está disponível no site da Fundação Carlos Chagas (FCC) – com acesso direto pelo link http://bit.ly/FCCDefensoria – e no Diário Oficial Eletrônico da DPE de 19 de fevereiro, disponibilizado no site da instituição (www.defensoria.am.def.br). As provas foram aplicadas em sete municípios do interior do Amazonas.

Com 6.129 inscritos, o certame oferece 10 vagas para Analista Jurídico e Assistente Técnico em Coari, Lábrea, Manacapuru, Maués e São Gabriel da Cachoeira, além de servir para formação de cadastro de reserva em Eirunepé e Iranduba. A Defensoria planeja instalar novos polos de atendimento nos municípios em que as vagas são ofertadas.

Os recursos referentes ao resultado das provas deverão ser interpostos no prazo de 2 (dois) dias úteis subsequentes à publicação do edital de resultado preliminar, exclusivamente por meio do site da Fundação Carlos, de acordo com as instruções constantes na página do Concurso Público.

O resultado final do certame será publicado em 30 de março de 2020. O concurso público tem validade de dois anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Defensoria Pública do Estado.

Salários – A remuneração inicial para o cargo de Analista Jurídico, cujo candidato é graduado em Direito ou Ciências Jurídicas, é de R$ 6 mil. Já para a função de Assistente Técnico, em que o candidato deve ter Ensino Médio completo, o salário é de R$ 3.531,95.