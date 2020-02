Secretaria de Cultura e Economia Criativa oferece Curso Básico de Libras

Redação AM POST

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa realizará, no mês de março, o Curso Básico de Língua Brasileira de Sinais (Libras). As inscrições são gratuitas e serão realizadas, de forma presencial, na próxima terça-feira (18/02), na Assessoria de Inclusão da Pessoa com Deficiência da secretaria. A idade mínima para participar do curso é de 16 anos.

Para se inscrever, basta levar cópias do RG, CPF e comprovante de residência. A Assessoria de Inclusão da Pessoa com Deficiência fica localizada na Vila Ninita, anexo ao Palácio Rio Negro, na avenida Sete de Setembro, 1.546, Centro. O setor funciona das 8h ao meio-dia e das 14h às 17h. O limite é de 45 vagas.

O Curso Básico de Libras tem carga horária de 80h e será realizado no Cineteatro Guarany, também na Vila Ninita, com aulas às quartas e sextas-feiras, das 9h ao meio-dia. O instrutor será o professor Marcelo Costa, e as aulas estão previstas para o início de março, com término em junho.

De acordo com a assessora de Inclusão da Pessoa com Deficiência da secretaria, Sheila Campos, o objetivo é ampliar o conhecimento sobre Libras, que já foi reconhecida como a segunda língua oficial do Brasil.

“Nossos cursos, que oferecemos todo ano, têm o objetivo de promover a inclusão da pessoa surda em todos os setores da sociedade. Pretendemos, ainda neste primeiro semestre, oferecer o curso avançado de Libras. No básico, o aluno aprenderá vocabulário, palavras soltas e pequenas frases”, ressalta.