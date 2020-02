Secretaria de Educação abre inscrições para Provão Eletrônico na Zona Leste de Manaus

Redação AM POST

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto realiza, de 17 a 21 de fevereiro, a primeira edição de 2020 do Provão Eletrônico, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). O exame tem inscrições abertas a partir desta segunda-feira (10/02). A aplicação da prova faz parte da programação da segunda edição do “Muda Manaus” e acontecerá na Escola Estadual Vasco Vasques, situada no bairro Jorge Teixeira, na zona leste da capital.

Os interessados podem fazer o cadastro de hoje (10/02) até a sexta-feira (14/02), no endereço http://examesupletivo.seduc.am.gov.br/. Qualquer pessoa que não tenha concluído o Ensino Fundamental ou o Ensino Médio pode fazer a prova e receber o certificado pela Secretaria de Educação.

A modalidade permite que os inscritos façam até quatro matérias em cada provão. Para o Ensino Fundamental, são oito componentes curriculares e, para o Ensino Médio, 12.

Ao fim da prova, o aluno já sabe se foi aprovado. Quem quitar as pendências de matérias deve solicitar o certificado na Gerência de Atendimento Educacional Específico e da Diversidade (Gaed), na sede da Secretaria de Educação, na Rua Waldemiro Lustoza, 250, bairro Japiim.

Provas – As provas acontecerão das 8h ao meio-dia e das 14h às 17h, de 17 a 21 de fevereiro. O candidato tem de 50 a 60 minutos para responder a 20 questões de cada componente curricular, e precisa acertar pelo menos 12 para ser aprovado.