Secretaria de Segurança Pública estreia programa de rádio no próximo sábado

Redação AM POST

A partir do próximo sábado (22/02), a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) terá um novo espaço para prestação de contas e difusão das ações do sistema. É o programa “Segurança em Foco”, que estreia na Rádio Encontro das Águas, 97,7 FM. A atração semanal será transmitida das 8h às 10h, focada em notícias e prestação de serviço.

A atração radiofônica está inserida nas estratégias de popularização das ações institucionais da SSP, seguindo determinação do secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates. O órgão vem apostando forte nas redes sociais, desenvolvendo webséries e programas semanais para o internauta, focando nas ações do sistema de segurança. Uma das experiências é o “Emergência 193”, com dicas de primeiros socorros do Corpo de Bombeiros.

Seguindo formato jornalístico, o “Segurança em Foco” dará destaque às ações realizadas pela Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), Departamento de Polícia Técnico-Científica e Defesa Civil. A apresentação ficará a cargo dos jornalistas Luana Mendonça e Tabajara Moreno.

Lançada oficialmente pelo governador Wilson Lima nesta segunda-feira, a Rádio Encontro das Águas é gerida pela Fundação Rádio e Televisão Encontro das Águas (Funtea), presidida por Oswaldo Lopes.

A emissora pública tem parceria com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e aposta em uma programação diversificada, com nomes tradicionais da rádio amazonense, como Costinha. A rádio está presente em Manaus e em municípios da Região Metropolitana.