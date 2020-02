Seinfra inicia recuperação e manutenção de trechos críticos da rodovia AM-070

Redação AM POST

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) iniciou os trabalhos de recuperação dos trechos críticos da rodovia Manuel Urbano, AM-070, que liga Manaus aos municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão. Os trabalhos foram anunciados pelo governador Wilson Lima em janeiro deste ano, com o intuito de garantir a trafegabilidade da via e a segurança dos motoristas que a utilizam diariamente.

Os trechos onde os trabalhos estão ocorrendo são do Km 38 ao Km 72, que ainda não foram duplicados e que apresentam situação crítica do leito da pista, com a presença de buracos que colocam em risco a trafegabilidade e a segurança dos motoristas.

Assim que se encerrar o período chuvoso na região, o Governo do Amazonas vai reiniciar os trabalhos de duplicação da AM-070. Conforme o titular da Seinfra, Carlos Henrique Lima, as obras seguem diretrizes que vão garantir durabilidade do trabalho na rodovia.

“O tempo do verão é fundamental para realizarmos os trabalhos necessários para a duplicação da AM-070, que são a terraplanagem e a compactação, e que não devem ser feitas com umidade no período de chuva, porque a obra perde qualidade e a sua durabilidade fica comprometida. As obras de duplicação dos últimos 33 quilômetros da AM-070 seguem as boas normas da engenharia e da ABNT para garantir sua qualidade. A previsão de entrega da rodovia duplicada é dezembro de 2020”, explicou.