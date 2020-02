Serviços do ‘PAC em Movimento’ vão para o Jorge Teixeira e Petrópolis neste sábado (08/02)

Neste sábado (08/02), das 8h ao meio-dia, os serviços do “PAC em Movimento”, projeto do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), serão ofertados nos bairros Jorge Teixeira, na segunda edição do “Muda Manaus”; e Petrópolis.

Segundo a titular da Sejusc, Caroline Braz, a população contará com emissão de primeira e segunda via de carteira de identidade e segunda via da certidão de nascimento, além dos itens necessários para solicitar a documentação. Caroline explica que, durante o “Muda Manaus”, que acontece no Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Elisa Bessa Freire, na avenida Itaúba, também serão realizadas abordagens educativas e palestras sobre temas como idosos, prevenção às drogas, LGBT, trabalho escravo, migração, diversidade racial, crianças, adolescentes e mulheres.

“O Ônibus da Mulher também estará no local, com uma equipe especializada para atendimentos e orientações sobre violência doméstica, importunação sexual e direitos das mulheres”, afirma a titular da pasta. “Já no bairro Petrópolis, os serviços de documentação básica serão oferecidos na quadra da Vila Mamão, na rua Vasconcelos Chaves”.

Balanço – Desde segunda-feira (03/02) com as atividades do “PAC em Movimento” no bairro Jorge Teixeira, como parte da programação do “Muda Manaus”, foram atendidas 544 pessoas com documentos, como RG e certidão de nascimento.