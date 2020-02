Sikêra Junior defende Regina Duarte e ataca José de Abreu

Sempre sem papas na língua, Sikêra Junior detonou José de Abreu, que causou polêmica em ataque a Regina Duarte no começo da semana. Em seu programa na RedeTV!, o apresentador também questionou o “silêncio” da Globo com alguns atores.

“Ele lançou a seguinte frase, me desculpem as senhoras de casa, mas também é um nome científico e não vai ofender família nenhuma, ofender é a tradução do que ele quis dizer. Ele disse: ‘A vagina não transforma a mulher em ser humano”, relatou o comunicador.

Sikêra acrescentou: “Se eu digo um negócio desse aqui na TV eu estava lascado. Se Danilo Gentili fizesse uma piada com essa frase ele estava processado e preso. Mas uma vez a ‘lacracion’ está em silêncio. Eu não estou vendo ‘feminazi’ cabeluda contra ele, chamando ele de machista”.

O apresentador, então, seguiu com seu desabafo sobre o assunto e detonou a Globo. “Esse mesmo cara [José de Abreu] cuspiu na cara de uma senhora dentro de um restaurante e, no domingo, ele foi homenageado no Faustão”, disparou o famoso.

“Quer ver outra pessoa? A Globo gosta de gente assim. Fábio Assunção foi preso em Belo Jardim, Arcoverde, se não me falta memória. Quebrou uma viatura todinha no cassete, embriagado. Depois aparece na favela fazendo campanha. Thiago Lacerda preso com maconha no carro dele. Parece que a Globo gosta desse tipo de gente e abraça. ‘Não, esse aqui é um talento’. Onde vocês querem chegar?”, desabafou.

A declaração de José de Abreu que Sikêra Junior falou foi feita em áudio enviado à colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo. Ele disse que não dá para respeitar quem apoia Bolsonaro nem considerar ser humano um fascista.

“Não existe sexo [homem ou mulher]. Quem apoia miliciano, homofóbico, torturador, pra mim nem humano é”, comentou ele. “Não dá para respeitar quem apoia o Bolsonaro. Eu não tenho o menor respeito”, acrescentou.

“E veja quantas mulher me apoiam no Twitter. Fascista não tem sexo. Simone de Beauvoir falava ‘tornar-se mulher’. Vagina não transforma uma mulher em um ser humano. Assim como o pênis não me transforma em um machista misógino”, disparou.