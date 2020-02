Sine oferece 37 vagas de emprego nesta segunda-feira em Manaus

Redação AM POST



A Prefeitura de Manaus seleciona a partir das 8h desta segunda-feira, 3/2, candidatos para 37 vagas de emprego. As oportunidades estão distribuídas nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, 1.272, no bairro São Geraldo, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, 2.985, no bairro Jorge Teixeira.



Os interessados devem comparecer a um dos postos, sob coordenação da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.



Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:



Posto Constantino Nery:



3 vagas – Auxiliar Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrado na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência na função.



1 vaga – Analista fiscal

Escolaridade – ensino superior cursando ou completo em Ciências Contábeis;

Experiência – registrado na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência em escritório de contabilidade.



1 vaga – Analista de Recursos Humanos

Escolaridade – ensino superior cursando ou completo em Administração, Recursos Humanos ou Psicologia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência na função.



1 vaga – Vendedor interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência com peças agrícolas, florestal e de jardinagem.



1 vaga – Churrasqueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – experiência na função.



5 vagas – Vendedor externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência na função.



3 vagas – Empacotador – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – com ou sem experiência;

Requisitos obrigatórios – o candidato deverá atender bem o cliente, recolher os carrinhos do estacionamento, empacotar e organizar mercadorias.



1 vaga – Eletricista de Veículos de Linha Pesada

Escolaridade – ensino técnico ou superior completo em Elétrica;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato deve ter sólida experiência em elétrica para manutenção em veículos de linha pesada e instalação de equipamentos em geral. Deve possuir curso de NR 10.



1 vaga – Eletricista – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino técnico completo em Elétrica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato deve ter experiência na área e possuir curso de NR 10.



2 vagas – Auxiliar de Limpeza- vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência na função.



1 vaga – Auxiliar de Manutenção Predial – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – experiência na função.



Phelippe Daou:



1 vaga – Bombeiro Hidráulico – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – executar serviços de reparo e instalação hidráulica.



2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – realizar rotinas de limpeza interna e manutenção de higiene do ambiente em geral.



1 vaga – Pedreiro – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – executar serviços de obras e construção.



2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – realizar rotinas de limpeza de maneira geral.



1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vendas externas porta a porta, abordagens e prospecções, vendas de planos residenciais, vendas no sistema via celular, ter disposição e ser comunicativo. Necessário veículo próprio e experiência em frigorífico.



10 vagas – Auxiliar de Loja – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – organização de loja, atendimento ao cliente e suporte aos setores da loja.

* Com informações da Assessoria de Imprensa