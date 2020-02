Sinésio Campos se dói por Lula e acusa delegado Péricles de espalhar fake news

SINÉSIO CAMPOS ACUSA DEPUTADO PÉRICLES POR QUEBRA DE DECORO EM DIVULGAR FAKE NEWS.O deputado estadual Sinésio Campos, manifestou repúdio e crítica repreensiva à atitude do deputado Péricles Nascimento (PSL), por ter feito a postagem de *uma nota de caráter falso em rede social na Internet (Instagran),induziu que o título de cidadão do Amazonas concedido ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está cancelado.*Sinésio Campos chamou atenção, em pronunciamento na sessão ordinária, na manhã desta terça-feira (18), que na condição de presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça da ALEAM (CCJ), o deputado Péricles não deveria incorrer em procedimento ilegal que fere o decoro parlamentar ao divulgar nota falsa (Fake News). “Portanto, conforme demostrado, urge, no presente Projeto de Lei que visa revogação da honraria instituída ao ex-presidente Lula aprovada nesta casa, devemos repudiar permanentemente essa tentativa de inaceitável retrocesso democrático e civilizatório, entendendo que a defesa intransigente da democracia e à Constituição. O deputado é um exímio Fake News e isso é Crime”, disparou Sinésio Campos!

