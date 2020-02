SSP-AM inicia Operação Carnaval 2020 em bandas de Manaus

Redação AM POST

A Central Integrada de Fiscalização (CIF) iniciou as ações que fazem parte da Operação Carnaval 2020, na tarde de sábado (08/02), sob a coordenação do secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates. Cinco infratores foram presos e um foragido da Justiça foi recapturado.

Equipes das polícias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros Militar realizaram fiscalizações em quatro bandas de carnaval na zona sul de Manaus. Agentes do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) também realizaram fiscalizações em diferentes pontos da cidade.

O coronel Bonates explica que o objetivo da Operação é que os foliões possam ter um Carnaval tranquilo. “Estamos com operações de prevenção de ocorrências nas proximidades das bandas, como em toda a cidade. A operação vai continuar por todo o Carnaval. Estamos satisfeitos com o que temos visto em termo de organização das bandas, o povo brincando tranquilo, com total segurança, e isso é o que importa para o Governo, que a população possa ter o seu ir e vir garantido e poder brincar o Carnaval com segurança”, disse.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ayrton Norte, afirmou que o efetivo nas ruas está reforçado para atender a demanda. “Nós dobramos o efetivo. Hoje, nós temos, aproximadamente, só nas bandas, 100 policiais militares, mais viaturas empregadas, as tropas especializadas, e o alto comando da Polícia Militar. Nós estamos nas ruas para que o cidadão tenha um Carnaval tranquilo, que ele possa se divertir”, afirma.

Agentes da Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus), Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu) e Guarda Municipal, que fazem parte do CIF, também estiveram na ação.

Prisões e apreensões – Durante a operação, em uma residência localizada na rua Márcio Guimarães, bairro Educandos, os policiais militares apreenderam dois revólveres calibre 38 e uma porção pequena de substância entorpecente. Quatro homens e uma mulher foram presos em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Luciano Inácio de Carvalho estava foragido da justiça por roubo e foi capturado.

Os infratores e a droga apreendida foram encaminhados ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).