SSP realiza fiscalização em bandas de Carnaval

Redação AM POST

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Central Integrada de Fiscalização (CIF), realizou vistorias nas bandas de Carnaval das zonas sul, centro-sul e norte, neste sábado (15/02). Sob a coordenação do secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, equipes das Polícias Militar e Civil e do Corpo de Bombeiros Militar realizaram fiscalizações em cinco bandas, incluindo Bica e Difusora. Agentes do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) também realizaram fiscalizações em diferentes pontos da cidade.

De acordo com o secretário Louismar Bonates, o objetivo das forças de segurança do Estado é que a população tenha um Carnaval de paz e que possa se divertir em bandas que estão regularizadas.

“Estamos dando continuidade ao nosso Carnaval da Paz 2020 e eu quero pedir da nossa população que procure brincar em bancas que estão regularizadas, pois nessas bandas os senhores terão, além da segurança interna, o apoio das Polícias Militar e Civil, terão bombeiros, então tem toda uma estrutura montada para que o cidadão possa brincar com tranquilidade. Denuncie qualquer banda que esteja ilegal. O policiamento foi reforçado desde o início do mês e essa operação vai durar até o final do Carnaval”, afirmou.

O comandante geral da Polícia Militar, coronel Ayrton Norte, informou que mais de mil policiais militares estão nas ruas e nas bandas para fazer a segurança da população. “A operação Carnaval está empregando 820 policiais militares a mais. Nós temos 828 policiais militares de primeira e segunda malha trabalhando nas ruas e mais 820 policiais trabalhando nos blocos e bandas de Carnaval, naquelas que estão legalizadas. A Polícia Militar está nas ruas para servir e proteger”, disse.

Segundo o delegado geral adjunto da Polícia Civil, Orlando Amaral, a Delegacia Móvel está localizada na avenida Dez de Julho para registro de ocorrências, além do reforço policial no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para atender qualquer ocorrência. A Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) também ganhou um reforço policial para atendimento dos casos.

Para a foliã Fátima Lorenzo, o policiamento esse ano está mais intenso, trazendo mais segurança aos brincantes. “Eu me sinto segura, sempre tem a polícia no entorno e esse ano eu estou achando melhor”, disse.

O comerciante Jânio Dias, que trabalha há cinco anos na banda da Difusora, também aprovou a operação. “A gente se sente seguro vendo a presença da polícia, dos bombeiros. Sempre teve agentes, mas nesse ano parece que tem mais”, relatou.

Dicas de segurança – Responsável pela operação de segurança nas bandas do Centro, o tenente-coronel Alysson Lima informou que, em média, 400 policiais militares foram empregados no policiamento das festividades nessa região da cidade.

“A nossa maior preocupação é que o folião possa realmente se sentir seguro, que ele possa brincar tranquilamente e se divertir com sua família e seus amigos de maneira tranquila e realmente em paz. Mas, para isso, o nosso amigo folião tem que tomar algumas medidas, ele não pode ser mais uma vítima do sistema, ele não pode andar com relógio, cordão chamando atenção, tomar cuidado com celular para ele ficar em lugares que tenham bolsos fechados e tomar cuidado com carteira”, orientou.