Superintendente da Suframa defende decreto de Bolsonaro sobre IPI dos concentrados

Redação AM POST

O superintendente da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Alfredo Menezes, apoiou o decreto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), sobre o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e atacou todos os que estão criticando a iniciativa afirmando que retrógrados são os que criticam.

Segundo ele, não existe insegurança jurídica pois o valor da alíquota foi dobrado de 4% para 8% e ao término dos seis meses do decreto a decisão pode se tornar definitiva. “segmentos retrógrados que não fizeram nada quando o ex-presidente Michel Temer (MDB) derrubou a alíquota para 4%, em 2018”.

Menezes ainda garante que, se a reforma tributária não chegar a um consenso, a situação volta decisão de Bolsonaro, que poderá reeditar o decreto. “Continuamos demonstrando o nosso compromisso com o modelo e com as vantagens comparativas dele”, disse.