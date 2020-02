Supermercados de Manaus terão horário especial no Carnaval

Redação AM POST*

Principal e maior rede de supermercados e hipermercados de Manaus, o Grupo DB anuncia mudanças nos horários de funcionamento nesta terça-feira (25) e quarta-feira (26) em suas lojas, durante o feriadão de Carnaval.

No total, 17 unidades em diversos bairros da cidade terão seus respectivos horários modificados no reinado de Momo.

Na Terça Gorda de Carnaval, as lojas São José, Sumaúma (Cidade Nova), Aleixo (avenida Cosme Ferreira), Plaza (avenida Djalma Batista), Costa e Silva (Japiim), Centro (avenida Eduardo Ribeiro), Constantino Nery e Visconde (ambas no Centro), Mutirão (avenida Autaz Mirim) e Allegro (Torquato Tapajós) irão fechar mais cedo, de acordo com seus respectivos horários de funcionamento.

Ainda no dia 25, as lojas Grande Circular, Cachoeirinha, Parque 10, Manoa, Compensa, Campos Elísios e Max Teixeira terão horários diferenciados tanto na abertura quanto no fechamento das lojas.

Na Quarta-feira de Cinzas (26), as mudanças acontecem apenas nas lojas Grande Circular e Allegro.

Durante todo o feriado, as lojas Paraíba, Ponta Negra, Japiim e Nova Cidade, além das unidades que operam 24 horas por dia (Ephigênio Salles, Pedro Teixeira e o recém-inaugurado Empório DB Ponta Negra) não sofrerão alterações em sua rotina, serviços e horários de funcionamento.